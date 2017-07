Bouwvakkers aangehouden na ruzie met BOA's

WAALWIJK - Twee bouwvakkers van 35 en 63 jaar zijn aangehouden nadat ze twee BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) hebben achtervolgd. Dat gebeurde woensdag in Waalwijk nadat er een conflict was ontstaan tussen de BOA's en de twee bouwvakers over cement dat in een put was gegooid.

De BOA's vertelden de metselaars dat ze het rioolputje in de Grotestraat moesten schoonmaken en dat de riolering werd gecontroleerd op hun kosten.



Fotograferen

De bouwvakkers wilden zich niet identificeren en hielden een van de BOA's vast, toen hij hen wilde fotograferen. De andere BOA heeft toen geslagen. Toen de BOA's wegliepen zijn ze door de bouwvakkers achtervolgd.



Uiteindelijk heeft de politie ingegrepen. Een van de bouwvakkers heeft zich laten behandelen bij de huisartsenpost. De mannen verklaren dat ze geslagen zijn door een BOA zonder dat daar een aaneliding voor was.