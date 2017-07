Mathieu van der Poel niet naar EK mountainbike: 'Past niet in zijn planning'

NIEUWEGEIN - Bondscoach Gerben de Knegt kan tijdens het EK mountainbike geen beroep doen op Mathieu van der Poel. De wedstrijd in Italië past niet in de planning van Van der Poel.

"Bij de Eliterenners missen we Mathieu van der Poel en Hans Becking", zegt De Knegt over zijn selectie voor het EK, dat van 27 tot en met 30 juli op de planning staat. "Helaas zullen Van der Poel en Becking niet starten omdat dit niet in hun planning past."



Van der Poel reed vorig jaar wel mee tijdens het EK mountainbike, toen moest hij tijdens de wedstrijd opgeven. Eind juni eindigde Van der Poel nog als vierde tijdens het WK mountainbiken marathon.



'Moet zich bewijzen'

De Knegt kan in het Italiaanse Darfo Boario Terme wel beschikken over Michiel van der Heijden. De renner uit Den Bosch zal aan de start verschijnen. "De voormalige wereldkampioen U23 moet zich weer bewijzen, en gaat voor een top 10 klassering." Van der Heijden is de enige Brabantse renner die geselecteerd is voor het EK.