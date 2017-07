Wie legde keien op de weg? Het gonst van de geruchten in Schijndel

SCHIJNDEL - De politie weet nog altijd niet wie de keien op de weg heeft gelegd die bijna twee weken geleden leidden tot een zeer ernstig ongeluk in Schijndel. In een nieuwe getuigenoproep geeft de politie aan dat het in Schijndel 'gonst van de geruchten'. De daders hebben zich echter nog niet gemeld.

Het team dat de zaak onderzoekt, denkt dat er mensen zijn die meer weten. Zij hebben zich echter nog niet gemeld. "Blijf hier niet mee rondlopen, maar meld je", adviseert de politie dringend.

De 32-jarige vrouw die bij het ongeluk zwaargewond raakte nadat ze op de Structuurweg met haar auto over de keien reed, is inmiddels van de intensive care af. Dit liet de politie dinsdag weten. Ze heeft zwaar letsel, maar ze is bij kennis.



Klapband

Door de keien op de weg kreeg de auto van het slachtoffer een klapband, raakte van de weg en belandde tegen een boom. Het slachtoffer zat bekneld in de auto en moest door de brandweer worden bevrijd.

De vrouw werd na het ongeluk in slaap gehouden en onderging een aantal spoedoperaties. Het is onduidelijk hoever zij uiteindelijk zal herstellen.



