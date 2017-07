Man die hond Trix doodstak, krijgt toch geen straf: 'Het was een noodsituatie'

DEN BOSCH - Hij stak een hond dood en werd daarom veroordeeld tot 80 uur werkstraf. Maar deze week werd de 25-jarige Casper uit Made in hoger beroep vrijgesproken. "Het was een noodsituatie', oordeelt het hof. De rechter in Breda oordeelde eerder dat Casper wel anders had moeten handelen.

Caspers hondje Angel werd begin 2016 aangevallen door de Mechelse herder Trix. Dat gebeurde tijdens een wandeling in het uitlaatgebied De Put bij Wagenberg. Volgens het baasje van de Mechelse herder zou Casper Trix bij zijn nekvel gepakt hebben en een paar meter meegesleurd hebben. Het baasje zag toen dat zijn hond aan de kant werd geduwd en op de grond bleef liggen.



Geen opzet

Tegen de rechter vertelde Casper eerder: "Ik heb die hond gedood, maar niet opzettelijk. Ik was samen met mijn vriendin aan het wandelen met mijn hondje Angel bij De Put. We kwamen daar een man tegen met twee honden, een kleintje en een grote Mechelse herder".



"De herder greep meteen onze hond. Hij begon te schudden en te trekken. Hij was onze hond aan het doodmaken", vertelde Casper. In paniek zou Casper een mes, dat toevallig in zijn werkjas zat, hebben gepakt en de hond hebben doodgestoken.



Noodsituatie

De rechtbank in Breda veroordeelde Casper eerder tot 80 uur werkstraf. De rechter vond dat hij het anders had moet moeten en kunnen aanpakken. Het Hof denkt daar nu anders over, er zou sprake geweest zijn van een noodsituatie. "Door de aanval van de hond was de veiligheid van de verdachte en van zijn hond in gevaar." Casper gaat daarom vrijuit.