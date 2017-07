Historische editie Champions Trophy in Breda: 'Ongelooflijk trots'

BREDA - De Champions Trophy voor herenteams in 2018 wordt gespeeld in Breda, dat heeft de Koninklijke Nederlandse Hockeybond donderdag bekendgemaakt. Het is de allerlaatste editie van het toernooi.

Het bid uit Breda was een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Breda en vijf lokale hockeyverenigingen, met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant.



De vijf verenigingen B.H. & B.C. Breda, H.C. Prinsenbeek, B.H.V. Push, M.H.C. Teteringen en B.N.M.H.C. Zwart-Wit besloten samen een bid in te dienen nadat zij eerder in 2016 al succesvol samengewerkt hadden. Toen wonnen ze gezamenlijk de KNHB-titel 'Sportiefste vereniging van Nederland'. Breda was dat jaar bovendien gastheer van de interlandwedstrijd Nederland-Spanje.



"Ik ben ongelooflijk trots dat we dit tophockey-event in onze stad kunnen houden", zegt Paul de Beer, wethouder in de gemeente Breda. "De beste hockeyers ter wereld zijn hier straks te zien op de velden van hockeyclub BH&BC Breda. Een geweldige opsteker voor hockeystad Breda. Dit geeft een enorme stimulans aan sport en aan talentontwikkeling.""En aan de aantrekkingskracht en naamsbekendheid van Breda:", vervolgt De Beer. "Mooi en bijzonder dat de vijf hockeyverenigingen in Breda zo intensief samenwerken om dit toernooi tot een succes te maken! Met dit topevenement hebben we ook in 2018 weer een echte sportzomer in Breda"