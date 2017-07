Honderden boze boeren en verontruste burgers verwacht bij veehouderijdebat provinciehuis

DEN BOSCH - Het wordt vrijdag een enerverende dag in Den Bosch. Provinciale Staten beslissen over een pakket maatregelen om de veehouderij in Brabant ingrijpend te veranderen.

Naar verwachting zullen daar honderden boeren tegen gaan protesteren. Burgers die juist voor de maatregelen zijn zullen eveneens van zich laten horen. De provincie heeft een groot scherm op het voorplein geplaatst zodat iedereen het debat in de statenzaal kan volgen.



Failliet

Het meest in het oog springend is het voorstel van GS om verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk te laten zijn in plaats van 2028. Dat betekent dat veel boeren de komende vierenhalf jaar tonnen moeten investeren in bijvoorbeeld luchtwassers. Boerenorganisatie ZLTO denkt dat tussen vijfhonderd en zeshonderd boerenbedrijven dan failliet zullen gaan.



GS zeggen dat de maatregelen beter zijn voor het milieu. Er is minder uitstoot en dat is goed voor de Brabantse natuurgebieden. Bovendien betekent minder uitstoot door boerenbedrijven dat andere bedrijven meer armslag krijgen om zich te ontwikkelen. GS leggen erg de nadruk op dat economische aspect. De coalitiepartijen in Provinciale staten zijn tot nu toe voor de voorstellen. Zij hebben een meerderheid van stemmen.



Inspraak

De dag valt vandaag in twee blokken uiteen. Vanaf elf uur is er een bijeenkomst waar mensen voor de laatste keer kunnen inspreken. Daar hebben zich 37 mensen voor aangemeld. De lijst bestaat uit voor- en tegenstanders van de plannen. Het is een bonte stoet van boeren, artsen, verontruste burgers en andere agrarische ondernemers dan boeren.



De Statenvergadering zelf begint om 13.15 uur. Naar verwachting zal de beslissing pas in de loop van vrijdagavond vallen.