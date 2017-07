Ongeluk tussen motor en scooter in Tilburg, één zwaargewonde

TILBURG - Bij een ongeluk op de Lage Witsiebaan in Tilburg tussen een motor en een scooter is een ernstig gewonde gevallen. Of dat de scooterrijder of motorrijder is, is niet bekend.

Volgens een omstander werden beiden hevig bloedend naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het voorval. Daarvoor is de lage Witsiebaan in Tilburg voor het verkeer afgesloten.