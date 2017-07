66 meter hoge 'wolkenkrabber', gerechtsgebouw in Breda bereikt hoogste punt

BREDA - De bouw van het nieuwe gerechtsgebouw heeft donderdag zijn hoogste punt bereikt. Het gebouw is nu inmiddels 66 meter hoog.

De bouw van het gerechtsgebouw nabij het station verloopt volgens planning en zal naar verwachting in de zomer van volgend jaar in gebruik worden genomen. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, het OM en de Raad voor de Kinderbescherming zullen er dan hun intrek nemen.



De nieuwe ‘wolkenkrabber’ wordt met 66 meter het op twee na hoogste gebouw in Breda. Alleen de Eurotoren (72 meter) en de Grote Kerk (97 meter) zijn nog groter.



