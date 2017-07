'Jongens in jurkjes, strings en zwart leer', Ronnie Tober bezingt Tilburgse Kermis

TILBURG - Ronnie Tober, die in 1975 met Ciska Peters een grote hit had met het lied ‘Naar de Kermis’, zal op vrijdag 21 juli de Tilburgse Kermis officieel openen. Speciaal voor de 450e editie van de Tilburgse kermis kreeg de hit een nieuwe tekst: “De Heuvel, de Besterd, de zone bij het spoor..... je komt je tijd wel door.”

Het lied is omgedoopt tot ‘Het Tilburgse Kermislied’ en Tober zingt uiteraard ook over Roze Maandag. “De jongens in jurkjes, in strings en in zwart leer. Ze lonken al haal ik niets meer in mijn hoofd, al ben ik met Ciska al lang niet meer verloofd.”



'Daar blijft het ook bij'

Ronnie Tober benadrukt dat het nieuwe kermislied niet op cd wordt uitgebracht: “Ik ben door de gemeente Tilburg gevraagd om ‘Naar de Kermis’ opnieuw in te zingen, met een aangepaste Tilburgse tekst. Ik vond het hartstikke leuk om het te doen en zal de Tilburgse versie van het lied zingen bij de opening van de kermis en daar blijft het ook bij.”



De tekst van het Tilburgse Kermislied is geschreven door de Tilburgse dichter en schrijver Ko de Laat. “Ik vond het heel bijzonder om de tekst te mogen schrijven omdat ik het lied al kende uit mijn jeugd, ook echt gehoord op de kermis. Het is dan heel bijzonder dat je word gevraagd om een 40 jaar oud lied te herschrijven.”



Het origineel

Het origineel uit augustus 1975 behaalde een elfde positie in de Nederlandse Top 40 en bleef vijf weken in de hitparade staan. Vooral de zin in het lied “En bovenin het reuzenrad krijg jij een zoen” kan vrijwel iedereen na meer dan 40 jaar (nog steeds) zonder na te denken meezingen.