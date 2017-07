Bezwaarmakers tegen verbod Eritrese conferentie laten zich horen

VELDHOVEN - Een onafhankelijke commissie zal besluiten of het terecht was dat burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven een Eritrese conferentie half april heeft afgeblazen. Mickers verbood het evenement van de Eritrese jongerenconferentie YPFDJ nadat er rellen uitbraken aan de poort van het conferentiecentrum. Tegen dat besluit zijn meer dan honderdvijftig bezwaren ingediend bij de gemeente.

Donderdagavond wordt tijdens een hoorzitting op het gemeentehuis van Veldhoven duidelijk hoe die bezwaren er uitzien. Ook wordt het gemeentebestuur gehoord.



Bezwaar uit de hele wereld

De bezwaarmakers komen uit Nederland, maar ook uit verschillende landen uit de rest van de wereld. Dit is waarschijnlijk zo, omdat een groot deel van de conferentiegangers uit het buitenland komt.



Half april was het congrescentrum Koningshof in Veldhoven vier dagen afgehuurd door de YPFDJ. Er werden zeshonderd deelnemers verwacht, vooral uit het buitenland.

Lange arm van Eritrea

Het kabinet zat met het bezoek in zijn maag, omdat een vertrouweling van de Eritrese president erbij zou zijn. Het was de bedoeling dat hij landgenoten zou toespreken die hun vaderland hebben verlaten. Veel gevluchte Eritreeërs vrezen 'de lange arm van Eritrea', ze worden ook nadat ze gevlucht zijn door het regime van hun geboorteland in de gaten gehouden en onder druk gezet.



Daarom kwamen er veel demonstranten, ruim 120 van hen werden na flinke rellen opgepakt. Omdat Mikkers de veiligheid door de demonstranten niet meer kon garanderen, verbood hij de conferentie.



Vrijheid van vergaderen

Veel mensen vinden dit in strijd met de 'vrijheid van vergaderen' en dienden een bezwaarschrift in.



