Babette Broeren beschildert sneakers op verzoek met haar CustomsbyBB

EINDHOVEN - Diploma op zak en nu gaan met die banaan. Dat moet onlangs zo ongeveer de sfeer zijn geweest in huize Broeren in Roosendaal. De 22-jarige Babette kan vanaf nu alle tijd en energie steken in haar bedrijf dat ze drie jaar geleden is begonnen. Het begon allemaal met het beschilderen van sneakers naar de persoonlijke wensen van de drager. Maar CustomsbyBB is inmiddels een flink stuk verder, het buitenland lonkt.

Het begon allemaal met het beschilderen van de aloude sneaker Air Max1. “Ik had een oude sneaker gepimpt in totaal andere kleuren en daarover een filmpje op YouTube gezet. Dat filmpje werd in no time 100.000 keer bekeken”, vertelt Babette Broeren in het tv-programma Booming Brabant.



YouTube en Instagram

Via posts op YouTube en Instagram maakte ze in korte tijd naam. “Daardoor kan ik nu doen wat ik wil. Ik ben een sneakerfan en ik schilder graag. Die combinatie is nu mijn business geworden.” Broeren beschildert op verzoek sneakers naar de persoonlijke wens van de drager. “Dat kan de kleur zijn, maar ook een afbeelding of een dierbare herinnering. Maar ik heb andere beschilderde sneakers in de collectie."



Broeren krijgt niet alleen opdrachten van particulieren, ook bedrijven en organisaties komen steeds vaker met verzoeken. Babette: “De organisatie van Flying Dutch vroeg laatst om voor alle deejays sneakers te beschilderen. Dat waren zo’n twintig paar schoenen. Het was best vet in te zien dat Armin van Buuren ‘mijn’ schoenen droeg.”

Loting

Als sneakerfan en -drager in hart en nieren maakt ze tegenwoordig in Londen jacht op de populaire sneaker YEEZY, een project van Kanye West en Adidas. “Die schoenen zijn er in beperkte oplage en worden via loting verkocht. Ik probeer ze te bemachtigen om ze te kunnen beschilderen.”



Via haar website verkoopt ze niet alleen beschilderde sneakers, maar onder meer ook de speciale verf uit Amerika is te koop. “Daar kun je zelf schoenen, tassen of leren jassen mee beschilderen”, licht Babette toe. “Ik krijg inmiddels ook steeds meer verzoeken uit het buitenland voor de beschilderde sneakers. Ik wil ook steeds internationaler gaan werken. Wiens sneakers ik nog wel zou willen beschilderen? Rihanna!”



