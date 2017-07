'Eindhoven is de kip met de gouden eieren' en de burgemeester wil het allerbeste voer

EINDHOVEN - "Hier wordt het geld verdiend voor Nederland", zegt de burgemeester van Eindhoven in alle bescheidenheid. “U heeft hier een kip met gouden eieren, zorg dat deze kip de allerbeste voer krijgt”, zegt John Jorritsma tegen de Haagse politiek.

Het CBS meldde donderdag dat de economie in Eindhoven sneller groeit dan in de Randstad. Burgemeester Jorritsma is blij met die ontwikkeling, maar benadrukt dat het Rijk de lichtstad daar ook meer erkenning voor moet geven.



“We worden op een andere manier behandeld door het rijk, dan bijvoorbeeld steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag”, aldus Jorritsma, die hierbij benadrukt dat het niet om een calimerocomplex gaat. “Eindhoven krijgt per inwoner 150 tot 200 euro per jaar minder dan steden in de Randstad.”



Eindhoven moet volgens de burgemeester op voorzieningenniveau een ‘duidelijk gebaar’ krijgen van de overheid om de enorme druk te accommoderen. Hij hoopt dan ook dat dit wordt meegenomen bij de kabinetsformatie. “Heel Nederland profiteert hiervan”, benadrukt Jorritsma.



'De ideale stad'

De snelle economische groei en innovatie in Eindhoven blijven ook buiten de grenzen niet onopgemerkt. Donderdag lanceerde de Europese Commissie een monitor van ‘culturele en creatieve steden'. Hierbij werd Eindhoven aangewezen als voorloper in innovatie. Daarnaast concludeerde de commissie dat Eindhoven de meest ideale stad was met minder dan 250.000 inwoners. Den Bosch kwam in deze categorie uit op de derde plek.