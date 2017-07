Familiebedrijf in hennepkwekerijen: broers, partner en vader voor de rechter

DEN BOSCH - Tegen een familie uit Helmond die ervan verdacht wordt verschillende hennepkwekerijen te hebben gerund zijn celstraffen tot drieënhalf jaar geeist voor de rechtbank van Den Bosch. De familieleden waren volgens justitie echte hennep-ondernemers. Van hennepstekken tot knippen, alles werd door de familie gedaan.

Tijdens invallen in verschillende huizen, bedrijfspanden en garageboxen in september 2015 ontdekte de politie hennepkwekerijen en hennepknipperijen. Ook zijn er wapens gevonden, waaronder een Uzi. Twee broers (41 en 40), hun vader (75) en de partner (34) van een van de broers stonden donderdag terecht.



De vrouw werd verdacht van witwassen, omdat ze van het hennepgeld haar huis liet verbouwen en boodschappen deed. Tegen haar is anderhalf jaar cel geëist. Over twee weken is de uitspraak.



De officier van justitie wil ook vier ton vorderen van crimineel verdiend geld, maar dat onderwerp wordt op een later moment behandeld in de rechtbank.