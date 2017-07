Moeder verdronken Tristan (8) kan het niet geloven: 'Hij was mijn zonnetje'

CHAAM - Het achtjarige jongetje dat woensdag op Vakantiepark De Flaasbloem in Chaam is verdronken, is Tristan uit het Vlaamse Passendale. Zijn moeder vertelt in Het Nieuwsblad dat ze nog steeds niet kan geloven dat hij er niet meer is.

“Aan de zwemvijver was geen enkel toezicht en er staat ook niet aangegeven hoe diep het water is”, vertelt de moeder het Belgische Nieuwsblad. Ze vraagt zich nog steeds af hoe dit allemaal kon gebeuren. “Hij was zo een lieve jongen. Hij was mijn zonnetje.”



De politie onderzoekt de toedracht van het overlijden. "Het onderzoek naar wat er is gebeurd, loopt nog. Wij delen de informatie met het Openbaar Ministerie. Het is vervolgens aan het OM om te bepalen of het hier gaat om een noodlottig ongeval of dat er een strafrechtelijk onderzoek nodig is", aldus een woordvoerder van de politie.