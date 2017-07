Weergoden lijken tegen uitverkiezing basiliek Oudenbosch; onweersbui hangt boven feestje

OUDENBOSCH - In ieder geval de weergoden lijken moeite te hebben met de uitverkiezing van de basiliek in Oudenbosch tot een van de dertien mooiste gebedshuizen in Nederland. De bijna vijfhonderd gasten die voor dit feestje uit heel Nederland naar Oudenbosh waren gekomen, kwamen donderdagmiddag in een enorme hoosbui terecht met een aantal forse donderklapppen. Het had er in ieder geval even de schijn van dat al dat slechte weer samengebald was precies boven het plein voor de basiliek waar obers even tevoren nog bezig waren om glazen wittte wijn en jus d'orange klaar te zetten.

Museum het Catharijneconvent in Utrecht heeft elf kerken en twee synagoges uitgekozen die wat hun interieur betreft een kerkelijke Michelin-ster verdienen. De dertien gebedshuizen werken de komende drie jaar samen onder de naam 'Het Grootste Museum van Nederland'. Het plan is om Nederlanders te verleiden om ook eens in hun eigen land een kerk binnen te lopen en niet alleen tijdens buitenlandse vakanties. 'Het Grootste Museum van Nederland' wordt door de Bankgiroloterij gesteund met bijna één miljoen euro.



Twee Brabantse kerken

In Brabant staan twee kerken op de lijst van het Catharijneconvent: de Grote Kerk in Breda én de basiliek in Oudenbosch. En in die laatste, een kleine kopie van de Sint Pieter in Rome, klonk donderdagmiddag het landelijke startschot voor 'Het Grootste Museum van Nederland'. Speciaal voor de gelegenheid liet de basiliek even voor vier uur de klokken beieren.





De dertien gebedshuizen gaan samen een publiciteitscampagne voeren. Voor in de basiliek bijvooorbeeld liggen nu ook folders voor al die andere gebouwen. Bovendien kreeg elke deelnemer al een nieuwe audiogids die vertelt over de bijzondere hoogtepunten uit het interieur. De basiliek in Oudenbosch trekt op dit moment ongeveer 70.000 bezoekers per jaar, de Grote Kerk in Breda 200.000. Beide hopen dat dat er meer gaan worden.De dertien gebedshuizen zijn gekozen uit het boek 'De 100 mooiste kerkinteriers van Nederland' dat Museum Het Catherijneconvent heeft uitgegeven. Bij de keus voor de laatste dertien was ook de spreiding over Nederland belangrijk.