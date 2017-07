Symbolica getroffen door storing, attractie staat ruim een uur stil

KAATSHEUVEL - De nieuwe attractie Symbolica in de Efteling kampte donderdag aan het einde van de middag met een storing. Bezoekers die in de attractie zaten, moesten uitstappen zodat de oorzaak achterhaald kon worden.

Rond zes uur is de storing weer verholpen. Het opstarten van Symbolica kost volgens een woordvoerder van de Efteling wat meer tijd dan andere attracties. “Storingen komen helaas voor, ook bij nieuwe attracties. Het systeem van Symbolica heeft wat meer tijd nodig om weer synchroon te lopen.”



Symbolica is in trek, dagelijks staan er lange wachtrijen van een tot twee uur. De attractie kan zo’n 1.200 bezoekers per uur verwerken. De wachtrij werd ook tijdens de storing ontruimd.



Bezoekers reageren op Twitter teleurgesteld. Dinsdag was er ook sprake van een storing bij Symbolica.