Stadsvlogger Bart Boom (18) wil vooral laten zien hoe leuk Waalwijk is

WAALWIJK - Bart Boom (18) is de nieuwe stadsvlogger van Waalwijk. Het zou zo kunnen zijn dat hij de eerste stadsvlogger van Nederland is. Heeft de gemiddelde gemeente tegenwooordig een stadsdichter. Waalwijk wil zich onderscheiden met de stadsvlogger. Maar de interesse van jongeren was mager.

De wedstrijd om een stadsvlogger te vinden was niet erg populair. Maar drie vloggers hadden zich aangemeld met een filmpje en de derde trok zich vlak voor het eind weer terug. Dus ging het tussen twee vloggers.



Bart Boom, net klaar met een opleiding op het ROC, was volgense de wethouder de creatiefste. Hij kreeg donderdagmiddag de titel stadsvlogger van Waalwijk. Bart: "Toen ik 15 was had ik al een hele populaire vlog met wat vrienden, maar daar ben ik toen het te druk was mee gestopt. Sinds een tijdje ben ik vooral actief op Snapchat en maak ik korte filmpjes vooral van collega's op het werk".



Bart zou waarschijnlijk zo bij de VVV van Waalwijk kunnen gaan werken. Hij wil vooral laten zien in zijn vlog hoe leuk Waalwijk is. Hoewel hij niet de meeste likes kreeg voor zijn vlog, besloot de wethouder hem toch te laten winnen.Voor een 18-jarige verdient Bart Boom best aardig als vlogger. Hij krijgt 750 euro voor tien vlogs per jaar. Zijn eerste betaalde vlog gaat over jongeren in Waalwijk.