Festival Circolo verhuist naar het Leijpark in Tilburg

LIEMPDE - Festival Circolo gaat Landgoed Velder in Liempde verlaten en verhuist naar Tilburg. Vanaf 2018 is het tiendaagse circusfestival te vinden in het Leijpark.

Dat laat de organisatie van het festival weten in een persbericht.



“Het festival past bij de in deze stad gevestigde circusopleiding en sluit naadloos aan op de lijn en historie van de Tilburgse Kermis en het Gipsy Festival die net als het circus voortkomen uit de nomadisch cultuur van rondtrekkende bedrijven en families.”

Festival Circolo is een tweejaarlijks festival waarbij circus wordt gecombineerd met dans, muziek en theater. Het festival trok vorig jaar 20.000 bezoekers.



Indoor Festival Circolo

De organisatie werkt voor de verhuizing samen met de gemeente Tilburg en diverse culturele instellingen zoals Theaters Tilburg, de NWE Vorst en Fontys Hogeschool voor de Kunsten.



Ze streeft uiteindelijk naar jaarlijks een outdoor- en een indoor-editie.