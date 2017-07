90-jarige vrouw blijkt toch geen cybercrimineel: 'Ze heeft niet eens een computer'

HELMOND - De politie meldt op Facebook dat een 90-jarige vrouw uit Helmond toch geen cybercrimineel is. Op internet werd de vrouw in verband gebracht met cybercriminelen die zich voordoen als Microsoftmedewerkers. Ze vragen om inloggegevens en maken zo soms veel geld buit.

Uit onderzoek blijkt dat haar telefoonnummer werd gebruikt om andere te misleiden. De politie meldt nu dat de vrouw van niets wist en zelf slachtoffer is van de bende die via de telefoon toegang kreeg tot computers van slachtoffers. Ze had zelf niet eens een computer.



De cyberbende gebruikte het telefoonnummer van de hoogbejaarde vrouw en misleidde op die manier veel computereigenaren. Die belden vervolgens de hoogbejaarde vrouw op om hun gram te halen. Dat was voor haar erg vervelend, zegt de politie op haar Facebookpagina.





Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de oplichters elk willekeurig nummer kunnen meesturen als ze iemand bellen. Meestal maken ze hun slachtoffers wijs dat er een virus op de computer zit en dat zij dat virus kunnen verwijderen. Zo krijgen ze toegang tot de computer van het slachtoffers.De 90-jarige vrouw uit Helmond doet aangifte bij de politie van identiteitsfraude.