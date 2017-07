De foodsector heeft nog te weinig kaas gegeten van het gebruik van big data, studenten gaan helpen

EINDHOVEN - Op verschillende plekken in de foodsector wordt informatie vastgelegd. Die informatie gebruikt bijvoorbeeld een boer om zijn gewassen beter te laten groeien. Een retailer gebruikt weer andere informatie om te achterhalen wat consumenten waar en wanneer willen eten. Het combineren van alle beschikbare informatie in de foodsector gebeurt nog maar mondjesmaat. Maar er is een zogeheten open Data-lab in aantocht.

Het Data-lab is een samenwerking van de ZLTO, provincie, BOM en de Bossche opleidingen JADS en de HAS Hogeschool. “Het wordt een soort vraagbaak of adviesorgaan op het gebied van beschikbare data in de foodsector. Er kan ook geëxperimenteerd worden met deze data”, zegt Theo Thewessen, lector Location Intelligence aan de HAS Hogeschool in Den Bosch.



Thewessen: “Alle vraagstukken kunnen daar worden neergelegd: van boer tot consument en alles wat er tussenin zit. We willen bereiken dat ondernemers met de beschikbare data om leren gaan en gaan experimenteren, met de bedoeling om er iets van te leren. Studenten gaan erbij helpen. Ze hebben de juiste kennis, goede ideeën en zijn creatief genoeg om nieuwe concepten te verzinnen.”

Broodfabriek

Als voorbeeld van efficiënt data-gebruik geeft Thewessen een broodfabriek die levert aan de grote supermarkten. “Zij hebben hun data zo ingesteld dat ze precies kunnen voorspellen wat er op een bepaalde tijd van het jaar erg gewild is bij consumenten. Supermarkten kunnen daar bij hun inkoop hun voordeel mee doen.”



In Amerika nam Amazon onlangs voor 13 miljard dollar een foodketen in biologische producten over. “Dat doet Amazon niet alleen om grotere omzetten te scoren, ze willen meer data van de consument en kijken of zij daar ook een rol in kunnen spelen”, aldus Thewessen.



