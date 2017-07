100.000 euro voor Q-support, Tweede Kamer trekt portemonnee

DEN BOSCH - Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen om dit jaar nog 100.000 euro voor Stichting Q-support uit te trekken. De Bossche stichting is opgericht voor de opvang van Q-koortspatiënten.

Het aangenomen voorstel komt van CDA-Kamerlid Madeleine Van Toorenburg staat ook dat er in 2018 geld gereserveerd moet worden voor de opvang van Q-koortspatiënten. Aanvankelijk had de stichting in 2018 moeten stoppen, terwijl het aantal patiënten met Q-koorts alleen maar toeneemt.



LEES OOK: Q-koortspatiënten vechten nog steeds voor begrip: 'We moeten telkens in de verdediging'



Van Toorenburg noemt het unanieme besluit heel belangrijk. "De Q-koorts heeft veel mensen getroffen en velen lijden nog elke dag. Als er vragen zijn en begeleiding nodig is, moet die voorhanden zijn, ook in de toekomst."