Uitvaarthuis Nuenen moet weg uit het centrum maar krijgt hulp bij zoeken nieuwe locatie

NUENEN - Het Uitvaarthuis in Nuenen moet weg van zijn huidige locatie. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten.

De gemeenteraad stemde donderdagavond voor een wijziging van het bestemmingsplan voor het centrum van Nuenen. Hierin komt nu te staan dat er geen uitvaartondernemingen in het centrum van het dorp mogen komen. Dit na klachten van omwonenden. Zij vonden het niet fijn dat er dode mensen naast hun huis lagen opgebaard.



Nog een jaar op huidige locatie

De eigenaar van het uitvaartcentrum aan het Aardappeleterssteegje, meneer Raaijmakers, is verwikkeld in een langlopend conflict met de gemeente. Die gaf eerst mondeling groen licht, maar trok die toestemming later weer in. Inmiddels zijn er meerdere rechtzaken geweest en heeft de gemeenteraad dus besloten dat het uitvaarthuis moet verhuizen. Wel mag Raaijmakers mogelijk nog een jaar op de huidige plek blijven zitten.



Daarnaast gaat burgemeester Houben ook nog nadenken over de eerder gemaakte afspraken tussen de gemeente en de eigenaar. De burgemeester besloot eerder dat er vanaf 27 augustus geen mensen meer mogen worden opgebaard in het Uitvaarthuis. De burgemeester gaat nu nadenken of Raaijmakers meer tijd kan krijgen.Raaijmakers krijgt veel steun vanuit het dorp. Zo onstond er in aanloop naar de vergadering van donderdagavond een handtekeningenactie . 4200 mensen ondertekende de petitie waarin staat dat het Uitvaarthuis in het centrum van Nuenen moet blijven. "Veel oude mensen vinden het fijn dat ze naar deze plek kunnen lopen", legt initiatiefnemer Truus Verhoeven uit. Ze was donderdagavond één van de insprekers en overhandigde de handtekeningen aan de burgemeester.Tijdens de vergadering diende GroenLinks, W70 en D66 een motie in die er voor moet zorgen dat de eigenaar van het uitvaarthuis proactief geholpen wordt door de gemeente bij het vinden van een nieuwe locatie. Deze motie werd aangenomen. Dit houdt in dat aanvragen voor nieuwe locaties niet 'onder in de la' moeten eindigen.Raaijmakers houdt een dubbel gevoel over na het besluit. "Ik baal dat ik weg moet want ik ben er nog steeds van overtuigd dat we daar gewoon mogen zitten", vertelt hij. "Maar het is wel mooi dat die motie is aangenomen en ik dus gewoon hulp krijg."