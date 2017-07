Zeer grote brand bij varkensbedrijf Heeswijk-Dinther, vermoedelijk blikseminslag

HEESWIJK-DINTHER - Er is een grote brand bij een varkensbedrijf in Heeswijk-Dinther. Brandweerkorpsen uit de wijde omtrek zijn ter plaatse. De bewoners zijn veilig maar het is nog niet duidelijk hoeveel dieren er in de stal zitten. De brand brand woedt inmiddels in twee stallen van het bedrijf.

Het gaat om varkenshouderij Heijderhoeve aan de Justitieweg in Heeswijk-Dinther. In 2008 ging er ook al een stal in vlammen op bij het bedrijf.



De brandweer gebruikt een grote kraan om de brand te blussen. Korpsen uit Oss, Veghel, Schijndel, Uden, Nistelrode en Zeeland zijn opgeroepen. In totaal gaat het om tien blusvoertuigen.



Ondernemer van het jaar

Volgens een buurtbewoner zijn er veel mensen op de been bij de boerderij. Vrachtwagens van het bedrijf rijden af en aan. Ook zijn er veel mensen die aan de kant staan te kijken.



De brandweer vermoedt dat de bliksem is ingeslagen. Het bedrijf was in 2014 genomineerd voor ondernemer van het jaar.



In het promotiefilmpje van destijds vertellen de eigenaars over hun bedrijf. Destijds hadden ze vier locaties en in totaal 14.000 vleesvarkens en 2.500 zeugen. Het is niet bekend hoeveel dieren er op de locatie aan de Justitieweg zitten.