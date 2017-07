Afscheidsconcert voor overleden componist Ad Maas

EINDHOVEN - De bekende Eindhovense dirigent en componist Ad Maas is donderdagochtend op 67-jarige leeftijd overleden. Zijn vrienden en collega's gaan ter nagedachtenis van Maas een groot afscheidsconcert te geven.

Maas was naast muzikant ook organisator van Ameezing Eindhoven dat ieder jaar op het Stadhuisplein plaatsvindt. De laatste jaren is het uitgegroeid tot een groot muziekevenement waar honderden mensen op afkwamen.



Afscheidsconcert

Maas is overleden aan de gevolgen van kanker, waar hij al langer mee kampte. Zijn laatste wens was om een groot afscheidsconcert te organiseren. Dit concert zal zaterdag 28 oktober in de Catherinakerk in Eindhoven plaatsvinden.