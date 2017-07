Burgemeester van Veldhoven onder vuur tijdens hoorzitting over afblazen Eritrese conferentie

VELDHOVEN - "Dit besluit nemen, deed echt pijn." Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Veldhoven moest zich donderdagavond opnieuw verantwoorden over het afblazen van de Eritrese conferentie half april. Hij deed dit onder meer omdat hij de veiligheid niet kon garanderen. Maar advocaat Bart-Jan Walraven denkt daar anders over. "De politie had dit onder controle."

Tijdens een hoorzitting ging het donderdagavond bijna drie uur lang over het besluit dat Mikkers maakte.

Mickers verbood het evenement van de Eritrese jongerenconferentie YPFDJ nadat er rellen uitbraken aan de poort van het conferentiecentrum. De relschoppers waren vooral boos omdat een vertrouweling van de Eritrese president erbij zou zijn. Het was de bedoeling dat hij landgenoten zou toespreken die hun vaderland hebben verlaten. Veel gevluchte Eritreeërs vrezen 'de lange arm van Eritrea'.

Meer dan 150 bezwaren

Tegen het besluit van Mikkers waren meer dan honderdvijftig bezwaren ingediend bij de gemeente. De meerderheid wordt vertegenwoordigd door advocaat Walraven. Hij stond donderdagavond lijnrecht tegenover Mikkers tijdens een hoorzitting bij een onafhankelijke commissie.



Walraven had verschillende stukken in handen die hij verkreeg via de Wet openbaarheid van bestuur. Het ging onder meer over politierapporten waaruit bleek dat de politie soms moest ingrijpen, maar de demonstranten ook 'vaak weer onder controle' had.



'Signalen van honderden demonstranten'

Walraven vroeg zich vooral af waarom Mikkers de demonstratie niet had verboden, in plaats van de conferentie. Mikkers: "Als ik dat zou verbieden, zou dat nog niet betekenen dat ze niet zouden komen. We hadden signalen dat er honderden demonstranten zouden komen." De politie zou de capaciteit niet hebben om het conferentiecentrum tegen zo'n grote groep te verdedigen.



Of die 'signalen' gegrond zijn, is de vraag. Over drie à vier weken komt de commissie met een besluit.