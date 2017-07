Flat ontruimd in Oosterhout na grote uitslaande brand

OOSTERHOUT - Een flat in de Vrijheidsstraat in Oosterhout is vrijdagochtend ontruimd vanwege een grote uitslaande brand. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

Het gaat om een flat met drie woonlagen. "Op de begane grond is er brand uitgebroken", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.



De brand brak iets voor vijf uur uit. De brandweer probeert met een hoogwerker het vuur te blussen.Donderdagavond hield de politie in de Vrijheidsstraat een vrouw aan die brand zou hebben gesticht in haar huis. Het is niet bekend of dit om hetzelfde huis gaat.