Overval huis Schijndel, daders vluchtten in goudkleurige auto

SCHIJNDEL - In een huis aan de Dinthersedijk in Schijndel vond vrijdagochtend een gewapende overval plaats. Het is niet bekend of hierbij iemand gewond is geraakt en of er iets is buitgemaakt.

De overval vond rond halfzeven plaats. De drie daders vluchtten in een goudkleurige auto.



Meer informatie volgt.