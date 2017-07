Nagellakheld Tijn van Serious Request op zesjarige leeftijd overleden

HAPERT - Tijn Kolsteren is donderdagnacht overleden. Het zesjarige jongetje uit Hapert werd bekend door zijn nagellakacties tijdens Serious Request en 'Lak door Tijn'.

De kleine held bleef zich tot het eind inzetten. Donderdag werd nog bekend dat zijn laatste actie een miljoen euro heeft opgehaald. Het zieke jongetje lakte vorig jaar 2,5 miljoen euro bij elkaar voor andere zieke kinderen tijdens 3FM Serious Request. Deze keer verkocht hij potjes nagellak in zijn favoriete kleuren.



'Met zijn ongekende en vertederende enthousiasme, onschuld en onzelfzuchtheid inspireerde hij miljoenen mensen om in actie te komen en samen een verschil te maken. Hij zette Nederland in beweging en bracht letterlijk het hele land bij elkaar. Met zijn nagellak-actie gaf hij duizenden kinderen een toekomst, terwijl zijn eigen toekomst zo onzeker was', schrijft 3FM op haar site.Met de opbrengst van 'Lak door Tijn' kan een speciale robot worden gekocht om kinderen met hersenstamkanker, zoals Tijn had, te helpen. Met de machine kunnen medicijnen veel beter op de juiste plek terechtkomen.