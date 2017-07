Brand Oosterhout: 'Ik ga zelfmoord plegen en heb de boel aangestoken'

OOSTERHOUT - De vrouw die is aangehouden voor de brand in het appartementencomplex aan de Vrijheidstraat in Oosterhout wilde zelfmoord plegen. Dat zegt John, een buurman van de vrouw. "Ze belde bij me aan en vertelde dat ze de boel had aangestoken en dat ik 112 moest bellen".

Dat gebeurde donderdagmiddag al. Toen stichtte de vrouw al brand in haar appartement. "Dat werd snel geblust en we dachten dat alles weer veilig was", vertelt de hevig geschrokken buurman.



'Vlammen sloegen eruit'

De brand werd geblust, en het appartement werd dichtgetimmerd. 's Nachts werd haar buurman wakker en zag een rare lucht. "Het was oranje-achtig, ik ben naar het balkon gegaan en toen ik om de hoek keek sloegen de vlammen er helemaal uit."



De brand van donderdagnacht verwoestte het appartement totaal. Dertig bewoners van het complex werden uit hun huizen gehaald.



Volgens John zorgden de vrouw en haar man al jaren voor overlast in de flat. "Het is een echtpaar van in de zestig. Regelmatig waren er scheldpartijen. De man is laatst overspannen weggelopen en zit nu zelfs in een opvangtehuis, maar zij spoort ook niet."Een buurvrouw van 83 stond regelmatig bang voor de deur bij de John. "Dan vertelde ze dat ze zo bang werd van de scheldpartijen. Ik heb toen aangebeld en gevraagd of ze even wilde dimmen. Krijg ik gelijk een claim voor huisvredebreuk aan mijn broek!"De buren staan vrijdagochtend allemaal nog na te bibberen van de brand. "Maar ik ben ook boos, heel boos. Er had veel eerder iets moeten gebeuren. Dit was een tijdbommetje", verzucht de buurman.De politie is ook al regelmatig aan de deur geweest bij de twee. "Maar ze konden niks doen omdat er nog niks was gebeurd", vertelt John teleurgesteld.Wat er afgelopen nacht gebeurde, kon hij niet vermoeden. "We dachten altijd dat ze elkaar wat aan zouden doen. Gelukkig zijn er geen ernstige ongelukken gebeurd", besluit de buurman zijn betoog.