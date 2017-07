Drugslab gevonden in rijtjeshuis, politie doet onderzoek

EINDHOVEN - In een rijtjeshuis aan de Heydaalweg in Eindhoven is vrijdag een drugslab ontdekt. De politie doet onderzoek.

Het is nog niet bekend wat voor drugs er in het lab gemaakt werden.



Duo vast

De politie was getipt dat in dit huis een drugslab zou zijn. "Toen agenten de straat inkwamen, rende een man het huis uit", vertelt een politiewoordvoerder. "Hij is aangehouden. Een tweede man werd in huis aangehouden."



Volgens de woordvoerder was er geen direct gevaar voor omwonenden. Het drugslab wordt ontmanteld.