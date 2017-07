Professionele productielocatie drugschemicaliën gevonden in autoverhuurbedrijf in Breda

De vangst in het autoverhuurbedrijf. (Foto's: Politie)

BREDA - De politie heeft donderdagmiddag een productielocatie ontdekt voor chemicaliën die gebruikt worden voor het telen van hennep. De vondst werd gedaan in een autoverhuurbedrijf in Breda. Volgens de politie gaat het om een professionele productielocatie.

Agenten hebben 7500 liter chemicaliën in beslag genomen. Ook namen ze lampen en dompelpompen mee die criminelen vaak gebruiken voor het kweken van wiet.



Geen aanhoudingen

Er is niemand aangehouden. De politie kwam de productielocatie op het spoor tijdens een integrale controle op autoverhuurbedrijven in de stad.



De autobedrijven werden gecontroleerd omdat uit rechercheonderzoek blijkt dat criminelen vaak gebruik maken van huurauto's. Bij een aantal verhuurbedrijven is de onderwereld met de bovenwereld verweven, legt de politie uit.De controle werd uitgevoerd door de politie, de gemeente Breda, de Belastingdienst en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.