Bellen of appen tijdens het rijden: tientallen vrachtwagenchauffeurs bekeurd op A67

ASTEN - Op de A67 zijn donderdag 25 vrachtwagenchauffeurs bekeurd. Zij waren onder het rijden met hun telefoon bezig.

Spotters observeerden de truckers en automobilisten vanaf hoger gelegen locaties en langs de snelweg. Zo hadden ze een goed zicht op het gedrag van de passerende chauffeurs.



'Willen mindset veranderen'

Op aanwijzing van zogenoemde 'spotters' begeleidden motorrijders de bellende vrachtwagenchauffeurs naar een parkeerplaats. Daar werden ze aangesproken op hujn gedrag en bekeurd.



"We willen niet alleen maar boetes uitdelen", benadrukt projectleider Wim van Ziel. "Door in gesprek te gaan met deze mensen willen we vooral de mindset veranderen. Dit vergt intensievere controles over een langere tijd. We hopen dat met onze bijdrage het aantal ongevallen op de A67 zal afnemen."



Impact

"We letten vooral op afleiding en bumperkleven, want dat zijn de voornaamste oorzaken van de 35 ongelukken die maandelijks op de A67 gebeuren", verduidelijkt Van Ziel.



Eén op de drie keer is bij zo'n ongeluk een vrachtwagen betrokken. "De chauffeur heeft niet altijd schuld, maar als er een vrachtwagen bij het ongeluk betrokken is, dan is de impact vele malen groter."