Evander Sno en RKC Waalwijk weer uit elkaar, voor de derde en laatste keer?

WAALWIJK - Hij is groot en sterk en gold als een groot talent, maar heeft Evander Sno alles uit zijn carrière gehaald? De oud-speler van NAC Breda en RKC Waalwijk zit weer eens zonder club. Er is namelijk een eind gekomen aan zijn derde periode bij de Waalwijkse Jupiler-Leagueclub.

‘In goed overleg’, zo meldt RKC’s coördinator voetbalzaken Ton Verkerk. Sno's contract liep door tot medio volgend jaar.

'Zware tijd'

“Evander heeft privé een zware tijd achter de rug en die situatie slokt veel zijn tijd en energie op. Mede hierdoor heeft hij aangegeven erg veel moeite te hebben met de reizen tussen zijn woonplaats Amsterdam en Waalwijk”, vertelt Verkerk. Volgens hem heeft de oud-speler van ook clubs als NEC en Ajax de club om een oplossing gevraagd en hierbij is besloten uit elkaar te gaan.



Vrijuit na mishandeling

Sno kwam dit voorjaar in het nieuws door een rechtszaak. Hij zou met twee broers twee andere mannen hebben mishandeld in Amsterdam. Dit gebeurde tijdens een avondje stappen in 2013. Pas vier jaar later diende de zaak bij de rechtbank in Amsterdam en die sprak hem in april vrij.

Tussen al deze verwikkelingen door speelde de geboren Amsterdammer sinds de winterstop achttien wedstrijden voor RKC. Hij scoorde éénmaal. In totaal heeft Sno 75 duels bij de blauw-gelen gespeeld en was hij goed voor acht doelpunten.

'Positief vervolg'

Hij had zich veel voorgesteld van zijn derde terugkeer in de Langstraat. “De laatste keer ben ik hier vertrokken met een rotgevoel, nu wil ik samen met de club weer omhoog. Ik kijk er naar uit om een positief vervolg te geven”, zo zei Sno bij de presentatie eind vorig jaar.



Een onuitwisbare indruk heeft de krachtmens het afgelopen seizoen niet achter gelaten. Het is onduidelijk of hij nu voor een andere club, in het betaald voetbal of amateurvoetbal, gaat spelen. Of dat hij wellicht gaat stoppen.