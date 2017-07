Gestolen auto's teruggevonden in loods, Rus aangehouden

MAREN-KESSEL - In een loods in Maren-Kessel heeft de politie donderdagavond zes gestolen auto's teruggevonden. De politie kwam de loods op het spoor via een gestolen auto die van Den Bosch naar Maren-Kessel reed.

De gestolen auto werd geparkeerd bij de loods aan de Provincialeweg. Daarop viel de politie de loods binnen voor nader onderzoek. Daar werden nog zes gestolen auto's ontdekt en een grote hoeveelheid auto-onderdelen.



Aanhoudingen

Een vrouw die op het moment van de inval in de loods was, is ondervraagd maar niet aangehouden.



Kort daarop kwam bij de politie informatie binnen over nog een andere gestolen auto. De bestuurder van die auto - die ook uit de richting Den Bosch kwam - werd op de Wildse Dijk in Maren-Kessel aangehouden. Het gaat om een 25-jarige Rus. Hij is meegenomen naar het politiebureau.



De politie onderzoekt of er een verband is tussen de Rus en de auto's in de loods en sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.