Tijn haalt ruim 1,1 miljoen euro op met laatste nagellakactie

HAPERT - ‘Lak door Tijn’ heeft ruim 1,1 miljoen euro opgebracht. Dit werd vrijdagmiddag bekend. De kleine nagellakheld en initiatiefnemer van de actie heeft het alleen niet meer mee mogen maken. Tijn Kolsteren uit Hapert overleed donderdagnacht op zesjarige leeftijd.

Het jongetje verkocht nagellak in zijn favoriete kleuren voor Stichting Semmy. Deze stichting zet zich in voor kinderen met hersenstamkanker. Tijn leed aan deze ziekte.



'We blijven strijden'

‘Verward, verslagen. Juist op deze laatste actiedag van Lak door Tijn overlijdt lieve Tijn’, laat Stichting Semmy weten. ‘We voelen het verdriet van alle dierbaren van Tijn en zullen ontroerd blijven door de daden van deze dappere held. Wij, en alle mensen aangesloten bij Stichting Semmy, zullen Tijn nooit vergeten! We blijven strijden.’



Het verdrietige nieuws werd vrijdagochtend bekend gemaakt, een paar uur voor de actie afliep. Het lijkt erop dat veel mensen nog hebben gedoneerd om Tijn hun laatste eer te bewijzen. Het streefbedrag van één miljoen euro werd donderdag al gehaald.



Held tijdens Serious Request

Tijn liet Nederland al eerder met gekleurde nagels rondlopen tijdens Serious Request van 3FM. Hij ontroerde het hele land toen hij samen met zijn vader langskwam bij het Glazen Huis in Breda. Hij wilde nagels lakken om zo geld op te halen voor andere zieke kinderen. Het jongetje sprokkelde 2,5 miljoen euro bij elkaar.



