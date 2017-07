Roemeen bekent moord op landgenoot in Chaam

CHAAM - Een 36-jarige man uit Roemenië die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige landgenoot in Chaam, heeft een bekentenis afgelegd. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Het slachtoffer werd woensdag 28 juni dood gevonden op de oprit van een huis aan de Bredaseweg. De man was door geweld om het leven gebracht.



Vrijgelaten

De politie arresteerde na de moord vijf Roemenen (22 tot 54 jaar oud) die in het huis waren. Vier mannen werden vorig weekeinde vrijgelaten. De 36-jarige Roemeen is deze week door justitie als hoofdverdachte aangemerkt op verdenking van moord of doodslag.



De politie werkt met ruim twintig rechercheurs nog steeds aan de zaak. Het is nog niet helemaal helder wat er zich die woensdag in of om het huis heeft afgespeeld.