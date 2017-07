Voormalig motorclubgeneraal Klaas Otto wil pastor worden

BREDA - Klaas Otto studeert theologie en wil woonwagenpastor worden. Otto wil een 'nieuwe wending aan zijn leven geven'. Dat zei zijn advocaat vanochtend voor de rechtbank in Breda.

Otto wil op termijn de taken van woonwagenpastor Jan van Zanten overnemen, die werkt voor bisdom Den Bosch. Klaas otto stond voor de rechter op een tussentijdse zitting. De ex-No Surrendergeneraal wordt verdacht van een reeks misdrijven waaronder witwassen en bedreiging.



Gemolesteerd clublid

Er is ook een aanklacht bijgekomen: mishandeling van een oud-clublid in Bergen op Zoom. In die zaak is er volgende week donderdag een zitting. 'Geen spat bewijs', zei zijn advocaat vrijdagochtend over de rol van Otto.



De advocaat van Otto -Louis de Leon- klaagde vrijdagochtend over de gang van zaken. 'Klaas Otto wordt afgeschilderd als een intrinsiek slecht mens.' De Leon wees naar de belastende verklaringen van Piet S. die hij een 'groot oplichter'noemde. 'We worden een rad voor ogen gedraaid door he OM!'



Gehannes met laptop

De Leon begon ook opnieuw over de gebrekkige mogelijkheden voor Otto om zich in de gevangenis voor te bereiden op zijn proces. Op voorgaande zittingen kwam dit onderwerp steeds ter sprake. Zijn speciale 'stokoude'gevangenis-laptop zou acht uur doen over het laden van een dvd met tapgesprekken. Otto doodt dan intussen de tijd met televisie kijken.



Het OM informeerde bij de gevangenis in Middelburg en heeft een totaal ander beeld. 'Otto is de helft van de dag bezig met schoonmaakwerk en de andere helft met sociale dingen'. Een van de officieren van justitie suggereerde dat Otto misschien niet zo goed met dvd's kan omgaan. 'Als ik nou eens een laptop kan lenen?', reageerde Otto gepikeerd. De officier van justitie

vermoedt wat anders. 'Het is stemmingmakerij. We zijn hier geschokt over'.



'staatsterreur'

Een van de officieren noemde Otto vrijdagochtend 'beroepscrimineel'. Zijn advocaat verwierp dat beeld dat wordt geschetst. De Leon gebruikte het woord 'staatsterreur'.



Hij vroeg om zijn vrijlating. Het OM verzet zich daar tegen en vindt er nog steeds voldoende bezwaren zijn. 'De behandeling is in zicht. Begin september', zei het OM.



Otto zit een jaar in de cel nu, na een korte onderbreking vijf maanden geleden. De rechtbank denkt na over vrijlating. Vrijdagmiddag om 15 uur valt het besluit