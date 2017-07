Campingeigenaar Fort Oranje eist voor de rechter toegang tot zijn kampeerterrein

BREDA - Campingeigenaar Cees Engel van Fort Oranje in Rijsbergen staat vrijdagmiddag voor de rechter in Breda. Hij eist in een voorlopige voorziening dat hij het kampeerterrein weer op mag. De gemeente Zundert heeft hem dat voor drie maanden verboden.

Engel kreeg het verbod op 23 juni opgelegd, omdat hij de openbare orde zou verstoren. De rechter wil op een later moment bekijken of de eigenaar zijn terrein op mag, maar daar wil Engel niet op wachten.



Vorige maand besloot de gemeente Zundert de camping definitief te sluiten. De burgemeester noemt het een criminele woonwijk waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven.Nadat de gemeente het beheer had overgenomen werd Cees Engel samen met zijn zoon, hun advocaat en Jimmy van de Bleek permanent van het terrein gestuurd.Cees Engel is samen met zijn zoon Jan in de rechtszaal aanwezig. Voor de zaak is ook veel belangstelling op de publieke tribune. Tientallen bewoners van de camping zijn aanwezig.