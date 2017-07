Lange file: A27 tussen Gorinchem en Oosterhout geblokkeerd door geschaarde aanhanger

OOSTERHOUT - Op de A27 bij Oosterhout staat vrijdagmiddag een flinke file. Een auto met aanhanger schaarden en blokkeerde de weg. Rond half twee stond er twaalf kilometer file.

Het verkeer moet over de vluchtstrook. De vertraging voor automobilisten is een half uur. Het verkeer staat in Zuidelijke richting stil tussen afrit Nieuwendijk en Oosterhout.



Richting het noorden moeten automobilisten bij Geertruidenberg inmiddels ook aansluiten in een vijf kilometer lange file.



Vakantie uittocht

De blokkering van de snelweg komt slecht uit, vrijdag wordt namelijk een enorme drukte verwacht op de A27 vanwege het vakantieverkeer.



De Verkeersinformatiedienst waarschuwde eerder al voor de vakantie uittocht.