Stinkdier gedood na aanvallen van man, stank zorgt voor overlast in buurt

EINDHOVEN - Je gaat als politieagent af op een melding van stankoverlast en wat kom je tegen? Een dood stinkdier in de tuin van een woning in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. De politie maakte het afgelopen zondag mee, maar bracht het opmerkelijke verhaal vrijdag pas naar buiten.

Hoewel de politie vaker vreemde meldingen krijgt, hadden agenten ‘dit niet verwacht’. Omwonenden schakelden de politie in om de herkomst van de stank te achterhalen. Die was zo erg, dat de brandweer werd opgetrommeld voor hulp.

In een emmer

De stank hing in de lucht vanaf het moment dat één van de buurtbewoners in zijn tuin had gewerkt. Agenten en brandweerlieden gingen bij de man op bezoek. Hij vertelde dat in zijn tuin een dood stinkdier lag. Het dier lag in een emmer, waar de staart nog uitstak.

Volgens de man was hij plotseling door het stinkdier aangevallen. Het dier spoot een vloeistof in het gezicht van de man, waarvan hij veel last had. Omdat het stinkdier volgens de man bleef aanvallen, pakte de man een voorwerp om zich te verdedigen. Dat overleefde het stinkdier niet. De man legde het dier daarna in een emmer met water om van de stank af te komen.

Speciale pakken

Ondertussen kregen agenten en brandweerlieden hoofdpijn en geïrriteerde ogen van de lucht. Met speciale pakken voerde de brandweer metingen uit. Daaruit bleek dat direct iets aan de chemische lucht moest worden gedaan. De tuin is vervolgens met chloor bespoten.

De dierenpolitie heeft de zaak opgepakt. Er wordt verder onderzoek gedaan en de man moet zich op een later moment verantwoorden voor zijn daad.