Man rijdt vol gas camping Fort Oranje in Rijsbergen op, agenten houden man aan

RIJSBERGEN - Een 33-jarige man die donderdagavond rond halfelf op camping Fort Oranje in Rijsbergen met zijn auto vol gas het terrein opreed, is aangehouden.

De man gaf gas toen een beveiligingsmedewerker vroeg of hij zich wilde legitimeren.



Agenten gingen de camping op en vroegen de man nogmaals om zich te legitimeren. De man weigerde dat. Hij is daarop aangehouden en naar het bureau gebracht.



Vrijdagochtend is de man weer vrijgelaten.