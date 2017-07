Twee mooie dames als stukje Tilburgse geschiedenis dat terugkomt

TILBURG - Bijna zeventig jaar stonden ze op het dak van het in 1971 afgebroken Tilburgse stadhuis: de rondborstige dames Handel en Nijverheid. De twee beelden zijn nu gerestaureerd en krijgen over een paar jaar een plekje in het Tilburgse stadhuis.

De beelden zijn groot, bijna drie meter hoog, maar zijn niet geschikt voor een plekje op straat. Ze zijn deels gemaakt van een kwetsbare soort zink.



Toen het oude stadhuis in 1971 werd afgebroken - een besluit waar veel Tilburgers nog steeds boos over kunnen worden - zijn de twee beelden van het dak gehaald en in de opslag terecht gekomen. Dat heeft de dames geen goed gedaan. Een Delfts bedrijf heeft de twee behoorlijk beschadigde beelden weer opgeknapt. Wethouder Marcelle Hendrickx zal ze volgende week officieel onthullen. Daarna blijven ze in het Tilburgs stadsmuseum tot het huidige stadhuis is opgeknapt. Daar krijgen ze dan een plaatsje in de hal op de begane grond.



Historisch raadsel

Bij het onderzoek naar de twee beelden is wel een historisch raadsel opgedoken. Het stadhuis waar ze op stonden is ontworpen in 1848. En er bestaan prenten uit de negentiende eeuw waarop de twee dames Handel en Nijverheid staan afgebeeld. Uit andere archiefstukken blijkt echter dat Tilburg de twee dames pas in 1905 heeft laten maken, voor 2500 gulden.



Petra Robben van het Stadsmuseum Tilburg: "Ik denk dat er bij de bouw van het stadhuis geen geld was voor de beelden. De maker van de prent heeft waarschijnlijk de ontwerptekeningen gebruikt als voorbeeld. Pas in 1905 was er genoeg geld om de decoratie van het stadhuis helemaal af te maken."



Grote aantrekkelijke vrouwen

Tilburg was aan het begin van de twintigste eeuw een bloeiende stad; het was in die tijd een logische keus om Handel en Nijverheid te laten verbeelden door twee grote, aantrekkelijke vrouwen.