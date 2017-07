Debat over de toekomst van Brabantse veehouderij: gaan de milieumaatregelen door?

DEN BOSCH - De Provinciale Staten debatteren vrijdag over de toekomst van de Brabantse veehouderij. De politieke partijen spreken in de Statenzaal van het provinciehuis in Den Bosch uit wat zij van de gepresenteerde milieumaatregelen voor de veesector vinden.

LIVESTREAM: Het debat over milieumaatregelen voor de Brabantse veeteelt



Voordat het debat van startging mochten voor- en tegenstanders van de milieumaatregelen hun zegje doen in de Statenzaal. Enkele boeren hielden een emotioneel pleidooi.



CDA wil schorsing

Later, direct aan het begin van het debat, vroeg het CDA om de plannen van de Gedeputeerde Staten (GS) op te schorten.



Daarmee was meteen de politieke toon gezet, want de laatste dagen is er grote druk uitgeoefend op de VVD, voorstander van de plannen. Lokale afdelingen hebben hun liberalen partijgenoten in de staten gevraagd tegen te stemmen. Het CDA wilde de nieren proeven van hun liberale collega’s, maar die bleven eensgezind.



Het voorstel van het CDA werd gesteund door de PVV en CU/SGP, maar werd uiteindelijk afgewezen. Eerst werd er nog een minuut stilte gehouden in de zaal voor het overlijden van nagellakheld Tijn.



De honderden boeren die naar Den Bosch zijn gekomen volgen het debat via grote schermen in de Bois le Duc-zaal en op het voorplein. Het gaat vandaag om enkele belangrijke maatregelen die de toekomst van de Brabantse veehouderij voorgoed zullen veranderen.

De meest in het oog springende milieumaatregel is het voorstel van Gedeputeerde Staten om verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk te laten zijn in plaats van 2028. Dat betekent dat veel boeren de komende vierenhalf jaar tonnen moeten investeren in bijvoorbeeld luchtwassers.

De tweede maatregel is een nieuw mestbeleid waarbij de mest bij voorkeur op het erf van de boer verwerkt moet worden. Het overschot moet naar mestverwerkingsfabrieken die op Brabantse industrieterreinen moeten worden gebouwd. Daar mag alleen Brabantse mest verwerkt worden.

Staldering zit ook in dat pakket. Dat betekent dat boeren in Oost- en Midden-Brabant voor elke tien vierkante meter aan nieuwe dierverblijven vervolgens elf vierkante meter aan oude stalruimte moeten afbreken.