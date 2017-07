Man zit aan meisje (14) en krijgt taakstraf

SON - Een 22-jarige man uit de gemeente Son en Breugel is vrijdag door de rechter veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur. Hij pleegde ontucht met een 14-jarig meisje.

De verdachte was via Snapchat in contact gekomen met het meisje. In september 2015 sprak hij in Veghel met haar af. In de auto heeft hij met het meisje getongzoend.



Vervolgens gingen ze naar de bioscoop. Daar legde de verdachte zijn hand op haar been en buik. Vervolgens betastte hij haar borsten en schaamstreek.



'Vriendschappelijk bedoeld'

De verdachte ontkende tijdens de zitting dat hij wist hoe oud het meisje was in 2015. Volgens hem was wat hij bij haar deed vriendschappelijk bedoeld.



De rechter vindt het verhaal van de man ongeloofwaardig. Hij had eerder bij politie verklaard dat het meisje hem via Snapchat had gezegd dat ze op dat moment 14 jaar oud was.



'Onmiskenbare seksuele lading'

De rechter benadrukt de 'onmiskenbare seksuele lading' van het moment en dat dit 'in strijd is met de sociaal ethische norm' gezien de leeftijd van de man en het meisje.



De rechter paste het jeugdstrafrecht toe, omdat de man een autismestoornis heeft.



Persoonlijke ontwikkeling

Bij het jeugdstrafrecht wordt meer dan bij volwassenen rekening gehouden met het gevolg die de straf heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van de dader. Verder woog de rechter mee dat de verdachte niet eerder met justitie in aanraking was gekomen.



Ook heeft de verdachte op eigen initiatief de hulp van een psychiater ingeschakeld. Hij heeft zijn leven op dit moment volgens de rechter goed op de rit.