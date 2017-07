Edelhertkalfjes geboren in Het Groene Woud, geboortes 'belangrijk moment'

BEST - Voor het eerst zijn drie edelhertkalfjes geboren bij de edelherten die dit voorjaar zijn uitgezet in natuurgebied Het Groene Woud tussen Best en Liempde. Het Brabants Landschap spreekt van een belangrijk moment voor de groep van dertien edelherten in het gebied.

Begin maart keerde het edelhert na anderhalve eeuw afwezigheid terug in Brabant. Door de geboorte van de kalfjes, wordt de onderlinge groepsband sterker. Ook zien de edelherten het gebied steeds meer als hun territorium en leefgebied. De komende weken worden waarschijnlijk meer kalfjes geboren.

De pasgeboren kalfjes liggen op beschutte plek in het gebied. Wandelaars die een edelhertkalfje zien liggen, worden verzocht dit te melden bij het Brabants Landschap.