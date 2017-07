Beroving op Covellijndijk in Roosendaal

De politie is op zoek naar drie verdachten. (Foto: Martijn de Bruin/Stuve Fotografie)

ROOSENDAAL - Op de Covellijndijk in Roosendaal is vrijdagmiddag iemand beroofd. De politie is op zoek naar drie verdachten.

Volgens de politie hebben de verdachten een Noord-Afrikaans uiterlijk en dragen ze donkere brillen.



De mannen zijn gevlucht in een donkerblauwe Ford met Nederlands kenteken. De politie heeft een burgernetbericht verstuurd.