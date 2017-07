Brand in natuurgebied De Malpie in Valkenswaard

VALKENSWAARD - In natuurgebied De Malpie in Valkenswaard is brand uitgebroken. Dit meldt de brandweer. Er zijn vier bluswagens naar de plek om te blussen.

In de provincie geldt nog altijd code geel. Dit betekent dat de brandweer snel in actie moest komen, uiteindelijk was opschalen niet nodig.



Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.