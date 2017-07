Fort Oranje gaat aangifte doen tegen burgemeester Zundert

RIJSBERGEN - De familie Engel gaat volgende week aangifte doen tegen de burgemeester van Zundert: Leny Poppe-de Looff. Dat bevestigt Fort Oranje-advocaat Jeroen Pols.

"Dit doen we vanwege haar uitspraak dat we schuldig zijn aan opruiend gedrag. Dat is absoluut niet zo. Die opmerking valt niet bij ons in de smaak", vertelt Pols. "De burgemeester herhaalde deze opmerking vanmiddag in de rechtbank."

LEES OOK: Campingeigenaar Fort Oranje hoort binnen een week of hij zijn terrein weer op mag

Campingeigenaar Cees Engel stond vrijdagmiddag voor de rechter in Breda. Hij eiste in een kort geding dat hij het kampeerterrein weer op mag. De uitspraak volgt volgende week. Daarnaast bereidt de familie Engel een tweede kort geding voor. Dit keer tegen de gemeente. Het doel is om het beheer over de camping terug te krijgen.