PSV heeft veruit de meeste seizoenkaarthouders, FC Oss de minste

EINDHOVEN - De Brabantse betaald-voetbalclubs blijven in trek. Niet één van de clubs die uitkomen in de eredivisie of de Jupiler League heeft minder seizoenkaarten verkocht dan vorig seizoen rond deze tijd.

Bij NAC Breda, gepromoveerd naar de eredivisie, en FC Den Bosch, dat toch een tegenvallend seizoen in de eerste divisie achter de rug heeft, is er zelfs sprake van een opvallende stijging.



Meeste vaste klanten

PSV heeft uiteraard de meeste vaste klanten. Een week na de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen geeft de teller bijna 27.000 aan. Vorig seizoen werden 28.000 seizoenkaarten verkocht. Meer wil de Eindhovense club vooralsnog niet van de hand doen, om incidentele bezoekers de kans geven een ticket aan te schaffen.



NAC is van de drie eredivisieclubs een meer dan goede tweede. Eind vorige week werd bekend dat de Baronieclub toen al meer seizoenkaarten had verkocht dan in het laatste seizoen dat ze op het hoogste niveau actief was. NAC kan rekenen op de vaste steun van 13.631 supporters. Dat zijn er bijna vijfduizend minder dan vorig jaar zomer. Dit leidt dan weer tot hooggespannen verwachtingen voor het totale aantal: ongeveer 15.000 (vorig seizoen: 10.674).



Willem II kan nog wel steun gebruiken

In vergelijking met zijn aartsrivaal wist Willem II vorig seizoen iets minder seizoenkaarten aan de man en vrouw te brengen: 10.050. Willen de tricolores dit seizoen datzelfde aantal bereiken, dan moeten er nog ongeveer tweeduizend liefhebbers gevonden worden.



FC Oss heeft uiteraard veel minder vaste klanten. Toch hebben zeshonderd fans een seizoenkaart gekocht. Volgens de woordvoerder van de Jupiler-Leagueclub is dat ’gevoelsmatig ietsje meer’ dan vorig jaar juli. Uiteindelijk verwacht hij dat FC Oss dit seizoen evenveel seizoenkaarthouders zal tellen als vorig seizoen (zevenhonderd).



EindhoFANbox als lokker

Meest populaire Brabantse club in de Jupiler League is FC Eindhoven. Net als een jaar geleden zijn er nu ongeveer elfhonderd seizoenkaarten over de toonbank gegaan. De club verwacht dat ook het totaal aantal dat van vorig seizoen zal evenaren (om en nabij de 1250). Mocht je twijfelen: FC Eindhoven heeft een EindhoFANbox met meer dan alleen een toegangsbewijs voor de duels aan de Aalsterweg.



Bij RKC Waalwijk blijft de belangstelling iets achterwege bij die van 2016. Toen werden in juli 1180 seizoenkaarten verkocht, nu zijn dat er 1125. Maar de club is wel optimistisch: de woordvoerder laat weten dat er uitgegaan wordt van zestienhonderd vaste fans (was: 1491).



Kans op Open Dag

Helmond Sport was vorig seizoen verzekerd van 750 seizoenkaarthouders. Enkele dagen na de hervatting van de training zijn er ongeveer 650 verkocht. De manager marketing en communicatie waagt zich nog niet aan een voorspelling. Hij verwacht wel dat er nog een aantal mensen een kaart wil verlengen of aanschaffen. Dat kan bijvoorbeeld op de Open Dag van 15 juli.



FC Den Bosch heeft nu al een grotere supportersschare dan vorig seizoen: achthonderd. Dat zijn er 150 meer dan in het seizoen 2016/’17.