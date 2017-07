Tijn overleden aan longontsteking, de ziekte waar hij geld voor inzamelde bij Serious Request

HAPERT - Tijn Kolsteren is overleden aan de complicaties van een longontsteking. Dit laat zijn basisschool Het Palet in overleg met zijn ouders weten. De jongen uit Hapert werd bekend toen hij geld inzamelde voor Serious Request van 3FM. En de opbrengst van vorig jaar ging naar kinderen met een longontsteking.

'Dat hij nu aan een longontsteking is overleden, maakt zijn overlijden bijna symbolisch. Tijn die het leven van zoveel kinderen met longontsteking gered heeft, heeft uiteindelijk door een longontsteking het leven gelaten', laat de directeur van de school, Gerard Smetsers, in een verklaring weten.



Nog tot woensdag naar school

Het jongetje leed aan hersenstamkanker en het ging de afgelopen tijd al niet goed met hem. De school schrijft dat de kleine held, ondanks dat hij zo ziek was, nog tot woensdag naar school kwam.



'We wensen moeder Jolanda, vader Gerrit en zijn jongere broer Ries heel veel sterkte met het verlies van Tijn. We zullen om jullie heen staan en samen de vele mooie herinneringen aan Tijn koesteren.'